В Лесном День поселка отметили лазерным шоу, концертом и фейерверком

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В субботу, 7 сентября, в Лесном Шиловского района с грандиозным размахом отпраздновали День поселка. Для жителей и гостей организовали «Фестиваль будущего». Праздника такого уровня, по признанию самих жителей, в поселке еще не было.
В течение дня на сцене выступали творческие коллективы поселка с русскими народными и современными композициями. Детям предлагали продемонстрировать свои таланты — исполнить песню или прочитать стихотворение.
«Одним из самых ярких номеров концертной программы стало научное шоу „Профессора Бумса“ с эффектными физическими и химическими экспериментами — оно привлекло внимание не только детей, но и взрослых», — рассказали организаторы.
Для молодежи устроили хип-хоп баттл, а для детей — интерактивное игровое шоу с конкурсами и подарками. На «Фестивале» были арт-площадки с творческими мастер-классами.
Вечерняя программа началась с награждения почетных жителей поселка. Ценные подарки из рук председателя Рязанской облдумы Аркадия Фомина, директора компании «Ока-Пласт» Андрея Макарова и главы Лесновского городского поселения Любови Арлашиной получили многодетная пара, у которой в этом году родились тройняшки, самый молодой житель поселка, почетные работники завода «Ока-Пласт» и другие. Также организаторы поздравили молодоженов, которые в этот день играли свадьбу.
Затем в Лесном устроили лазерное шоу и концерт, на котором выступили группы «Мелоди-mix» и «Балалайка 62». День поселка завершился фейерверком.
«Сделать День поселка таким впечатляющим и запоминающимся позволила поддержка со стороны завода «Ока-Пласт» и «Лесновской мануфактуры, — отметили организаторы. — Это одни из самых важных предприятий района, которые обеспечивают для жителей поселка Лесной и ближайших деревень не только рабочие места, но и достойные условия труда, стабильность и достойную заработную плату. Компании также уделяют много внимания развитию района. Такая помощь крупного бизнеса позволяет говорить о росте благосостояния поселка и повышения уровня жизни его жителей».
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