Путин уволил заместителя Сергея Лаврова

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Владимир Путин уволил с должности заместителя главы Министерства иностранных дел России Григория Карасина. Об этом сообщает РИА «
Вместо него глава государства назначил на должность Евгения Иванова.
«Освободить Карасина Григория Борисовича от должности статс-секретаря, заместителя министра иностранных дел РФ», — говорится в соответствующем документе.
Отмечается, что Карасин занимал должность замглавы МИД с 2005 года.
Фото wikipedia.org
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