На выборах во Владимирской области кандидаты «Единой России» получили более 80% мандатов

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На выборах во Владимирской области кандидаты от «Единой России» получили более 80% мандатов. Об этом сообщил
В единый день голосования 8 сентября в области проходило 50 избирательных кампаний. Из них две — по выборам глав Собинки и Мурома и 48 кампаний по выборам депутатов органов местного самоуправления. В целом явка составила 25,55%.
На выборах главы округа Муром победил Евгений Рычков. За него отдали свои голоса 22420 избирателей (81,37% от числа проголосовавших). На выборах главы Собинки больше всего голосов избирателей — 2305 (56,97%), набрала Елена Карпова.
Депутатом совета народных депутатов Владимира двадцать седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 17 стал Александр Захаров.
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В субботу, 7 сентября, ХК «Рязань» стартует в первом мачте ВХЛ сезона 2019-2020 годов в гостях против «Звезды».