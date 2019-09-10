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13:34, 10 сентября 2019 74
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На выборах во Владимирской области кандидаты «Единой России» получили более 80% мандатов

На выборах во Владимирской области кандидаты «Единой России» получили более 80% мандатов

На выборах во Владимирской области кандидаты от «Единой России» получили более 80% мандатов. Об этом сообщил сайт регионального отделения партии.

В единый день голосования 8 сентября в области проходило 50 избирательных кампаний. Из них две — по выборам глав Собинки и Мурома и 48 кампаний по выборам депутатов органов местного самоуправления. В целом явка составила 25,55%.

На выборах главы округа Муром победил Евгений Рычков. За него отдали свои голоса 22420 избирателей (81,37% от числа проголосовавших). На выборах главы Собинки больше всего голосов избирателей — 2305 (56,97%), набрала Елена Карпова.

Депутатом совета народных депутатов Владимира двадцать седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 17 стал Александр Захаров.


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