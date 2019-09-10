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16:30, 10 сентября 2019 87
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Депутат калужского заксобрания осмотрел ремонт на участке дороги Бабынино-Антопьево

Депутат калужского заксобрания осмотрел ремонт на участке дороги Бабынино-Антопьево

Во вторник, 10 сентября, депутат заксобрания Михаил Дмитриков посетил Бабынинский район, чтобы осмотреть участок дороги Бабынино-Антопьево. Об этом сообщил сайт заксобрания Калужской области.

«Участок является важной транспортной артерией района, соединяющей сельские населенные пункты Антопьево и Акулово с райцентром. Также по этому участку проходит маршрут школьного автобуса», — говорится в сообщении.

В прошлом году депутат сельской думы Елена Панюшкина обратилась за помощью к губернатору Анатолию Артамонову. Глава региона согласился с необходимостью проведения ремонта, и пообещал помочь.

На ремонт дороги выделили около 100 миллионов рублей. Работы запланировали на лето, однако, в конце августа их так и не начали.

Жители села Антопьево направили обращение в адрес заксобрания области с просьбой решить вопрос.

Михаил Дмитриков встретился с представителями администрации Бабынинского района, специалистами министерства дорожного хозяйства области и депутатами. Они сообщили, что работы на объекте начались. В течение месяца подрядчик планирует завершить основной ремонт восьмикилометрового участка. Приемка полностью готового объекта запланирована на следующий год.


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