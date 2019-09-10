Депутат калужского заксобрания осмотрел ремонт на участке дороги Бабынино-Антопьево

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Во вторник, 10 сентября, депутат заксобрания Михаил Дмитриков посетил Бабынинский район, чтобы осмотреть участок дороги Бабынино-Антопьево. Об этом сообщил сайт заксобрания Калужской области.
«Участок является важной транспортной артерией района, соединяющей сельские населенные пункты Антопьево и Акулово с райцентром. Также по этому участку проходит маршрут школьного автобуса», — говорится в сообщении.
В прошлом году депутат сельской думы Елена Панюшкина обратилась за помощью к губернатору Анатолию Артамонову. Глава региона согласился с необходимостью проведения ремонта, и пообещал помочь.
На ремонт дороги выделили около 100 миллионов рублей. Работы запланировали на лето, однако, в конце августа их так и не начали.
Жители села Антопьево направили обращение в адрес заксобрания области с просьбой решить вопрос.
Михаил Дмитриков встретился с представителями администрации Бабынинского района, специалистами министерства дорожного хозяйства области и депутатами. Они сообщили, что работы на объекте начались. В течение месяца подрядчик планирует завершить основной ремонт восьмикилометрового участка. Приемка полностью готового объекта запланирована на следующий год.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьРуководство рязанского филиала института культуры опровергло информацию об аварийности здания
|
cледующая новость →Во Владимирской области женщина насмерть отравилась угарным газом
В субботу, 7 сентября, ХК «Рязань» стартует в первом мачте ВХЛ сезона 2019-2020 годов в гостях против «Звезды».