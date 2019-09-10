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10:20, 10 сентября 2019 209
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Единороссы поддержат назначение Сорокиной на должность мэра Рязани

Единороссы поддержат назначение Сорокиной на должность мэра Рязани

Единороссы поддержат назначение Елены Сорокиной на должность мэра Рязани. Об этом сообщил сайт регионального отделения «Единой России».

Напомним, члены партии «Единой России» Елена Сорокина и Андрей Ильичев представили свои программы развития города на суд комиссии, которая оценила выступление Сорокиной выше Ильичева.

Имя нового мэра Рязани станет известно во вторник, 10 сентября. В этот день пройдет внеочередное заседание гордумы. На нем депутаты примут решение о назначении на должность главы администрации тайным голосованием.


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