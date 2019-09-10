Дюмин осмотрел новую технику в Яснополянском лесничестве

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Во вторник, 10 сентября, губернатор Алексей Дюмин посетил Яснополянское лесничество. Об этом сообщил
Алексей Дюмин осмотрел новую технику, пообщался с руководителями и сотрудниками лесохозяйственных объединений.
Кроме того, глава региона поздравил работников с приближающимся профессиональным праздником.
«Вы делаете большое дело — сохраняете природные ресурсы, а значит, и здоровье граждан. Техника в лесничествах Тульской области не обновлялась уже более 10 лет. А сегодня развитие любой отрасли невозможно без современного оборудования. По национальному проекту „Экология“ за счёт средств федерального и регионального бюджетов приобретено 10 единиц лесохозяйственной техники», — отметил Алексей Дюмин.
Губернатор вручил лесникам сертификат на покупку двух квадроциклов и двух снегоходов.
«Уверен, эта техника станет хорошим подспорьем в вашем нужном деле», — подчеркнул Дюмин.
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