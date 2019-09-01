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Фото: Pixabay.com
В Калмыкии ребенок насмерть отравился химикатами. Еще двое детей находятся в больнице в состоянии средней тяжести,
По предварительным данным, житель села Яшалта обработал химикатами зерно, которое лежало в амбаре на первом этаже дома. Вечером 31 августа троим его детям и супруге стало плохо. По пути в больницу умер ребенок 2018 года рождения.
Следователи начали проверку и назначили необходимые экспертизы.
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