Житель Владимирской области пойдет под суд за угон автомобиля

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В среду, 7 августа, в полицию поступило сообщение о пропаже автомобиля, принадлежащего 33-летнему местному жителю. Об этом сообщил
Сотрудникам полиции владелец авто пояснил, что на время оставил заведенное транспортное средство у детского сада. Вернувшись, автомобиль он не обнаружил.
Сотрудники ГИБДД остановили похищенный автомобиль, за рулем которого находился 42-летний местный житель.
Подозреваемый пояснил, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения угнал автомобиль, «чтобы покататься».
Возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ (неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения).
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