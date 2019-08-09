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13:58, 9 августа 2019 78
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Во дворе на Рубежном проезде появится новая детская площадка

Во дворе на Рубежном проезде появится новая детская площадка

Во дворе Рубежного проезда по просьбе жителей появится новая детская площадка. Об этом сообщил сайт региональной «Единой России».

Ее установку жители обсудили с заместителем председателя облдумы, координатором проекта «Городская среда» Ириной Тен.

Игровую площадку демонтировали из близлежащего сквера, так как она располагалась на коммуникациях. Жители просили, чтобы новая площадка находилась непосредственно во дворе.

Сроки контракта по установке площадки до 20 августа, но планируется сделать эту работу раньше. Во дворе установят качели, карусель, игровой комплекс для детей.


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