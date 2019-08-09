В Сасове «Нива» сбила ребенка на велосипеде

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Фото: Издательство «Пресса»
В пятницу, 9 августа, на улице Людмилы Зыкиной в Сасове произошло ДТП. Об этом пишет издательство «
По словам очевидцев, ребенок ехал на велосипеде по пешеходному переходу, его сбила «Нива».
Пострадавший получил травмы.
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