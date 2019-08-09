В Рязанской области наградили лучших спортсменов и тренеров

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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
В пятницу, 9 августа, рязанцев поздравили с Днем физкультурника. От имени губернатора спортсменов, тренеров, ветеранов и любителей спорта поприветствовал министр спорта региона Владислав Фролов.
«Мы по праву считаемся одним из самых спортивных регионов России. Каждый третий житель области занимается физкультурой и спортом. Наши спортсмены регулярно выигрывают медали всероссийских и международных соревнований», — отметил Фролов.
Он также поздравил с праздником педагогов, врачей, журналистов и руководителей.
«Все мы объединены одной целью — формированием физически здоровой нации», — подчеркнул руководитель рязанского минспорта.
Помимо правительственных наград спортсмены, руководители, тренеры и ветераны получили почетные грамоты от областной и гордской думы, ценные подарки и звания «Мастера спорта».
© RZN.info
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