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12:21, 9 августа 2019 225
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В Рязанской области наградили лучших спортсменов и тренеров

В Рязанской области наградили лучших спортсменов и тренеров

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

В пятницу, 9 августа, рязанцев поздравили с Днем физкультурника. От имени губернатора спортсменов, тренеров, ветеранов и любителей спорта поприветствовал министр спорта региона Владислав Фролов.

«Мы по праву считаемся одним из самых спортивных регионов России. Каждый третий житель области занимается физкультурой и спортом. Наши спортсмены регулярно выигрывают медали всероссийских и международных соревнований», — отметил Фролов.

Он также поздравил с праздником педагогов, врачей, журналистов и руководителей.

«Все мы объединены одной целью — формированием физически здоровой нации», — подчеркнул руководитель рязанского минспорта.

Помимо правительственных наград спортсмены, руководители, тренеры и ветераны получили почетные грамоты от областной и гордской думы, ценные подарки и звания «Мастера спорта».


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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