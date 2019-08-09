В Рязанском районе прошла выставка техники МЧС. Фото

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Фото: Издательство «Пресса»
В пятницу, 9 августа, в Рязанском районе прошла выставка техники МЧС под открытым небом. Об этом пишет ИД «
Выставка прошла на поле около села Варские. На мероприятие съехались сельские старосты со всех районов региона и соседних областей.
Гостям продемонстрировали технику для пожаротушения, разборки завалов и ликвидации последствий серьезных аварий, а также палаточные комплексы, предназначенные для оказания медицинской помощи и координации действий во время ЧП.
Мероприятие также посетила первый зампред правительства региона Анна Рослякова.
По окончании экскурсии гости могли оценить работу одного из «экспонатов» выставки — полевую кухню. Всех желающих угостили гречневой кашей.
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