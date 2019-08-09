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16:16, 9 августа 2019 387
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В Рязани выставили на продажу Deep Club

В Рязани выставили на продажу Deep Club

В Рязани за 90 млн продают Deep Club. Объявление появилось сразу на двух сайтах объявлений: Циан и Авито.

«Продам здание с действующим бизнесом в самом центре города Рязани! В настоящее время на первом этаже расположен гриль-бар „5Океан“ с летней облагороженной, уютной верандой. Банкетный зал, танцпол, зал для караоке, а также кальянной. На втором этаже административные помещения. И самая главная достопримечательность — это ночной клуб „DeepClub“», — говорится в сообщении.

Фото с сайта «Авито»


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