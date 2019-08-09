Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

19:29, 9 августа 2019 164
 0    0

В Рязани пропал 27-летний мужчина

В Рязани пропал 27-летний мужчина

В Рязани пропал 27-летний Дементьев Антон. Об этом сообщили волонтеры в группе ПСО «ЛизаАлертРязань».

С 4 августа 2019 года местонахождение мужчины неизвестно. Отмечается, что он может находиться в Сасове.

Приметы: рост 179 сантиметров, нормального телосложения, волосы темно-русые, короткая стрижка, глаза темно-серые. Одежда: черная короткая куртка, светлая клетчатая рубашка, темно-серые брюки, черные ботинки.

Всех, у кого есть информация о пропавшем, попросили обращаться по номерам 8 800 700 54 52 или 112.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
3 дня назад
«Ростелеком» поздравил Рязань с Днем города

«Ростелеком» поздравил Рязань с Днем города

На интерактивной площадке цифрового провайдера гостей ждала фотозона и развлечения для детей, а также демозона сервисов решения «Умный дом».

Популярное
Комментируемое
Новое
9:39, 28 июля 2019 19 399
«Лада» начала продажи «русского гелика» за 1,2 миллиона рублей 1
11:06, 1 августа 2019 15 520
Из-за заминированного автовокзала по Московскому шоссе перекрыли движение 3
10:02, 28 июля 2019 15 432
В Песочне мужчина с ножом напал на людей в лифте
8:55, 7 августа 2019 15 268
На вокзале «Рязань-1» горел вагон 1
9:24, 7 августа 2019 15 246
Опубликовано видео с погибшими в аварии с микроавтобусом в Рязанской области
Все новости
Голосования

Кто станет мэром Рязани?

Окончание опроса: 26.08.2019
Архив голосований
Форум