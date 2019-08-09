В Рязани пропал 27-летний мужчина

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В Рязани пропал 27-летний Дементьев Антон. Об этом сообщили волонтеры в
С 4 августа 2019 года местонахождение мужчины неизвестно. Отмечается, что он может находиться в Сасове.
Приметы: рост 179 сантиметров, нормального телосложения, волосы темно-русые, короткая стрижка, глаза темно-серые. Одежда: черная короткая куртка, светлая клетчатая рубашка, темно-серые брюки, черные ботинки.
Всех, у кого есть информация о пропавшем, попросили обращаться по номерам 8 800 700 54 52 или 112.
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