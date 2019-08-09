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11:31, 9 августа 2019 1 352
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В Рязани отметили День строителя. Фото

В Рязани отметили День строителя. Фото

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

В четверг, 8 августа, представители власти вручили рязанским строителям государственные и региональные награды накануне профессионального праздника.

Перед торжественной частью губернатор Николай Любимов осмотрел выставки рязанских застройщиков.

Так, представители компаний «Мармакс», «Зеленый сад», «Белый город», «КАПИТАЛ — строитель жилья», «Светлый» и других показали макеты и стенды, а также рассказали главе региона о строящихся и планируемых объектах.

Со сцены губернатор подчеркнул, что День строителя особо почитаем в регионе, так как в этой сфере трудятся более 45 тысяч рязанцев. Кроме того, он отметил высокие результаты, особо выделив рост жилищного строительства (на 30% по сравнению с 2010 годом).

По его словам, строители — это огромный коллектив опытных, компетентных специалистов, настоящих мастеров своего дела, чей добросовестный труд помогает улучшить качество жизни в регионе.

«Ваша профессия по праву самая востребованная и почетная. Во многом от вас зависит развитие экономики, повышение качества жизни людей. В 2018 году 15 из 26 строящихся объектов ввели в эксплуатацию. Наиболее крупные из них — школа на 132 человека в селе Плахино Захаровского района, детская школа искусств в Недостоеве, школа в районном поселке Ухолово, реконструкция здания Рязанского областного театра для детей и молодежи, а также комплекс зданий городской медицинской помощи на 540 коек в Горроще. На строительство объектов социальной сферы в 2018 году направили 3 млрд рублей, большая часть которых — средства федерального бюджета», — заявил Любимов.

Зампред рязанской облдумы Александр Шевырев отметил, что депутаты вместе с региональным правительством работают над улучшением законов, с помощью которых в область привлекут дополнительные средства и инвестиции.

«Строительная сфера — локомотив региональной экономики. Благодаря внедрению новых технологий и современных материалов открываются перспективы для других отраслей, таких как промышленность и сельское хозяйство. Накопленный опыт, высочайший профессионализм, преданность делу, надежность и высокое качество работы позволяют рязанским строителям добиваться поставленных целей, решать амбициозные задачи. Только в рамках проекта „Жилье в Рязанской области“ квартиры получат 700 семей», — сказал Александр Шевырев.

К поздравлениям также присоединились глава гордумы Юлия Рокотянская и и.о. мэра Рязани Елена Сорокина.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

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