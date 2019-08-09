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9:42, 9 августа 2019 132
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В России введут стандарт для школьной формы

В России введут стандарт для школьной формы

В следующем году в России планируют утвердить стандарт на школьную форму. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.

Как отметил Мантуров, над документом уже работают. В нем укажут требования к прочности и стойкости материалов, воздухопроницаемости ткани и подкладки.

По словам министра, стандарт позволит избежать «эффект скафандра», когда даже качественные полушерстяные ткани не помогают сделать одежду безопаснее из-за полностью синтетической подкладки.

Первая редакция предварительного стандарта ожидается не позже декабря 2019 года, утвердить его должны в 2020 году.


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