В Путятинском районе столкнулись тягач и «пятнадцатая»

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Фото: УМВД по Рязанской области
В четверг, 8 августа, в Путятинском районе столкнулись тягач Peterbilt и «пятнадцатая». Об этом сообщила
ДТП произошло в 11:10 на 307 километре М-5.
По предварительной информации, 45-летний житель Волгоградской области на тягаче, двигаясь в Москву, столкнулся с «пятнадцатой». За ее рулем был 25-летний житель Рязанской области.
Водитель легковушки и его 41-летняя пассажирка обращались за медпомощью
Обстоятельства ДТП уточняются.
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