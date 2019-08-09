Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:31, 9 августа 2019 157
 0    0

В Путятинском районе столкнулись тягач и «пятнадцатая»

В Путятинском районе столкнулись тягач и «пятнадцатая»

Фото: УМВД по Рязанской области

В четверг, 8 августа, в Путятинском районе столкнулись тягач Peterbilt и «пятнадцатая». Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло в 11:10 на 307 километре М-5.

По предварительной информации, 45-летний житель Волгоградской области на тягаче, двигаясь в Москву, столкнулся с «пятнадцатой». За ее рулем был 25-летний житель Рязанской области.

Водитель легковушки и его 41-летняя пассажирка обращались за медпомощью

Обстоятельства ДТП уточняются.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
2 дня назад
«Ростелеком» поздравил Рязань с Днем города

«Ростелеком» поздравил Рязань с Днем города

На интерактивной площадке цифрового провайдера гостей ждала фотозона и развлечения для детей, а также демозона сервисов решения «Умный дом».

Популярное
Комментируемое
Новое
9:39, 28 июля 2019 19 326
«Лада» начала продажи «русского гелика» за 1,2 миллиона рублей 1
11:06, 1 августа 2019 15 459
Из-за заминированного автовокзала по Московскому шоссе перекрыли движение 3
10:02, 28 июля 2019 15 395
В Песочне мужчина с ножом напал на людей в лифте
9:24, 7 августа 2019 14 938
Опубликовано видео с погибшими в аварии с микроавтобусом в Рязанской области
8:55, 7 августа 2019 14 660
На вокзале «Рязань-1» горел вагон 1
Все новости
Голосования

Кто станет мэром Рязани?

Окончание опроса: 26.08.2019
Архив голосований
Форум