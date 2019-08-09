В Михайловском районе подросток на мотоцикле насмерть сбил велосипедиста

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Фото: УМВД по Рязанской области
В четверг, 8 августа, в поселке Некрасово Михайловского района произошло смертельное ДТП. В 21:35 в лесополосе столкнулись мотоциклист и велосипедист, сообщила
По предварительной информации, 16-летний подросток без «прав», ехавший на мотоцикле без госномера, сбил 32-летнего велосипедиста.
От полученных травм мужчина скончался.
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