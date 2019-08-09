В Липецкой области «Вольво» столкнулся с «ГАЗелью», есть пострадавший

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В Лебедянском районе Липецкой области в деревне Савинки произошло серьезное ДТП. Об этом сообщил
В четверг, 8 августа, около 18:00 39-летний водитель Vovlo не справился с управлением и столкнулся с «ГАЗелью».
В аварии пострадал водитель иномарки — он получил травмы, и после оказания помощи его отпустили.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Рязанской области наградили лучших спортсменов и тренеров
|
cледующая новость →Полиция присоединилась к поискам пропавшего рязанского подростка
На интерактивной площадке цифрового провайдера гостей ждала фотозона и развлечения для детей, а также демозона сервисов решения «Умный дом».