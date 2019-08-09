В администрации Рязани обсудили подготовку к отопительному сезону

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В администрации Рязани обсудили подготовку к предстоящему отопительному сезону, сообщил
Участники заседания отметили, что паспорта готовности уже получили 658 домов из 2 706 (24,3%) и 131 объект социальной сферы из 222 (59%). Работы по промывке и опрессовке системы провели в 1 321 доме (48,8%) и 197 объектах соответственно.
Директор МУП «РМПТС» Роман Степанушкин рассказал, что предприятие обслуживает 63 котельных, 129 центральных тепловых пунктов, 12 перекачивающих насосных станций, 1 069 километров тепловых сетей в однотрубном исполнении, 247 из них — магистральные сети, 822 — квартальные.
По состоянию на 7 августа произведены работы по опрессовке всех 17 участков магистральных тепловых сетей. Выявленные повреждения оперативно устраняются. Профилактические работы по чистке водоподогревателей выполнены на 97 объектах из 129 согласно графику.
Владимир Бурмистров поручил управлению по делам ГО и ЧС Рязани к следующему заседанию штаба подготовить план совместных действий структурных подразделений администрации и служб города при проведении мероприятий при угрозе и возникновении неблагоприятных и опасных метеорологических явлений.
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