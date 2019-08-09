Упавший на Октябрьской столб убрали

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Столб, упавший около дома №65 на улице Октябрьской, сняли. Об этом сообщили в горадминистрации.
Еще один столб пытаются демонтировать, так как он «тоже поврежден и вызывает опасение». В мэрии отметили, что работам мешают припаркованные машины.
Работы продолжаются, вызвали представителя управляющей компании.
В понедельник планируют вернуть столбы и восстановить освещение.
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