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14:07, 9 августа 2019 359

Специалистов «Рязаньэнерго» перевели в режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды

Специалистов «Рязаньэнерго» перевели в режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды

Из-за ухудшения погоды специалистов «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» перевели в режим повышенной готовности. Энергетики усилили контроль над функционированием оборудования и работоспособностью энергообъектов.

«К оперативному реагированию готовы 114 бригад в количестве 438 человек и 176 единиц техники. Бригады укомплектованы необходимым инструментом, приспособлениями, спецодеждой, подготовлены к круглосуточной работе в любых условиях. Также в распоряжении „Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго“ находятся резервные источники электроснабжения (РИСЭ), которые могут быть использованы для подачи электроэнергии», — рассказали в пресс-службе компании.

Энергетики непрерывно мониторят метеообстановку, под особым контролем находятся социально-значимые объекты и объекты инфраструктуры. Энергетики находятся на постоянной связи с администрациями районов и подразделениями МЧС.

В «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» предупредили, что приближаться к оборванным проводам смертельно опасно. «Если на вашем пути лежит оборванный провод, не подходите к нему ближе, чем на 8 метров. Если вы оказались на более близком расстоянии, отходите от провода, не отрывая стопы от земли», — отметили специалисты.

В «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» функционирует круглосуточный Контакт-центр. Для получения консультаций и ответов на вопросы потребителям Рязанской области следует обращаться по номеру 8-800-100-33-00 (звонок бесплатный).

Также по вопросам, связанным с электроснабжением, можно обращаться на портал ПАО «Россети» «Светлая страна». Сообщения о проблемах обрабатываются централизованно, в единой Службе модерации ПАО «Россети».


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