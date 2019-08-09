Специалистов «Рязаньэнерго» перевели в режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды

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Из-за ухудшения погоды специалистов «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» перевели в режим повышенной готовности. Энергетики усилили контроль над функционированием оборудования и работоспособностью энергообъектов.
«К оперативному реагированию готовы 114 бригад в количестве 438 человек и 176 единиц техники. Бригады укомплектованы необходимым инструментом, приспособлениями, спецодеждой, подготовлены к круглосуточной работе в любых условиях. Также в распоряжении „Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго“ находятся резервные источники электроснабжения (РИСЭ), которые могут быть использованы для подачи электроэнергии», — рассказали в пресс-службе компании.
Энергетики непрерывно мониторят метеообстановку, под особым контролем находятся социально-значимые объекты и объекты инфраструктуры. Энергетики находятся на постоянной связи с администрациями районов и подразделениями МЧС.
В «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» предупредили, что приближаться к оборванным проводам смертельно опасно. «Если на вашем пути лежит оборванный провод, не подходите к нему ближе, чем на 8 метров. Если вы оказались на более близком расстоянии, отходите от провода, не отрывая стопы от земли», — отметили специалисты.
В «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» функционирует круглосуточный Контакт-центр. Для получения консультаций и ответов на вопросы потребителям Рязанской области следует обращаться по номеру 8-800-100-33-00 (звонок бесплатный).
Также по вопросам, связанным с электроснабжением, можно обращаться на портал ПАО «Россети» «
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