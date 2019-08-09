Совративший пятилетнюю внучку мужчина получил 14 лет колонии

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В Рязанской области осудили 48-летнего мужчину,
Мужчину признали виновным по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ (иные действия сексуального характера, с использованием беспомощного состояния потерпевшей, в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).
Случай произошел в феврале 2019 года. В следственные органы обратилась сельская жительница, которая заявила о том, что ее отец совершил в отношении своей внучки «действия сексуального характера».
Установлено, что мужчина совершил преступление ночью 28 февраля. Мужчина был пьян и находился в гостях у дочери в одном из населенных пунктов Рязанской области.
Во время следствия и судебного заседания обвиняемый полностью признал себя виновным и раскаялся.
Мужчине назначили 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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