Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

14:58, 9 августа 2019 233
 0    0

Совративший пятилетнюю внучку мужчина получил 14 лет колонии

Совративший пятилетнюю внучку мужчина получил 14 лет колонии

В Рязанской области осудили 48-летнего мужчину, совратившего пятилетнюю внучку. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Мужчину признали виновным по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ (иные действия сексуального характера, с использованием беспомощного состояния потерпевшей, в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

Случай произошел в феврале 2019 года. В следственные органы обратилась сельская жительница, которая заявила о том, что ее отец совершил в отношении своей внучки «действия сексуального характера».

Установлено, что мужчина совершил преступление ночью 28 февраля. Мужчина был пьян и находился в гостях у дочери в одном из населенных пунктов Рязанской области.

Во время следствия и судебного заседания обвиняемый полностью признал себя виновным и раскаялся.

Мужчине назначили 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
3 дня назад
«Ростелеком» поздравил Рязань с Днем города

«Ростелеком» поздравил Рязань с Днем города

На интерактивной площадке цифрового провайдера гостей ждала фотозона и развлечения для детей, а также демозона сервисов решения «Умный дом».

Популярное
Комментируемое
Новое
9:39, 28 июля 2019 19 367
«Лада» начала продажи «русского гелика» за 1,2 миллиона рублей 1
11:06, 1 августа 2019 15 476
Из-за заминированного автовокзала по Московскому шоссе перекрыли движение 3
10:02, 28 июля 2019 15 416
В Песочне мужчина с ножом напал на людей в лифте
9:24, 7 августа 2019 15 126
Опубликовано видео с погибшими в аварии с микроавтобусом в Рязанской области
8:55, 7 августа 2019 15 024
На вокзале «Рязань-1» горел вагон 1
Все новости
Голосования

Кто станет мэром Рязани?

Окончание опроса: 26.08.2019
Архив голосований
Форум