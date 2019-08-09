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18:13, 9 августа 2019 228
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Рязанское МЧС с помощью громкоговорителей предупредило о непогоде

Рязанское МЧС с помощью громкоговорителей предупредило о непогоде

Фото: ГУ МЧС по Рязанской области

В пятницу, 9 августа, рязанское МЧС с помощью громкоговорителей предупредило о непогоде. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

«Ожидается сильный дождь, возможна гроза, в отдельных районах град. Усиление ветра до 10-15 метров в секунду», — говорится в сообщении.

Спасатели напомнили, что при усилении ветра не рекомендуется выходить на улицу без необходимости. При этом, нужно плотно закрыть окна, двери, люки и вентиляцию. Убрать с крыш, балконов, подоконников и лоджий предметы, которые порывами ветра могут быть сброшены вниз и причинить людям травмы.

Ранее мэрия попросила рязанцев не парковать машины рядом с деревьями.


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