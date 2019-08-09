Рязанские археологи нашли «красный» слой, под которым находились кости животных

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Рязанские археологи нашли «красный» слой на улице Павлова 26, под которым находились кости животных, сообщили в
Отмечается, что траншеи еще не зарыли, поэтому место доступно для осмотра.
«Траншеи, археологические предметы и стратиграфия (последовательность слоев на вертикальном срезе) уже зафиксированы специалистами НПЦ «Рязанская археологическая экспедиция», — говорится в сообщении.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьТри столкнувшихся грузовика перекрыли Южный обход во Владимире
|
cледующая новость →Любимов осмотрел новый ФАП в Рыбновском районе
Знакомимся с кандидатами!