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17:04, 9 августа 2019 196
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Рязанские археологи нашли «красный» слой, под которым находились кости животных

Рязанские археологи нашли «красный» слой, под которым находились кости животных

Рязанские археологи нашли «красный» слой на улице Павлова 26, под которым находились кости животных, сообщили в группе научно-производственного центра.

Отмечается, что траншеи еще не зарыли, поэтому место доступно для осмотра.

«Траншеи, археологические предметы и стратиграфия (последовательность слоев на вертикальном срезе) уже зафиксированы специалистами НПЦ «Рязанская археологическая экспедиция», — говорится в сообщении.


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