Пьяный рязанец украл компрессор у рабочих

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В одном из домов на Московском шоссе раскрыли кражу электрического компрессора. Об этом сообщила
В полицию обратился руководитель управляющей компании, которая обслуживает ряд домов на Московском шоссе.
Он получил сообщение от бригады ремонтников, которые сообщили, что у них пропал электрический компрессор.
Выяснилось, что рабочие подключили прибор и забрались в подвал, чтобы подготовить место для ремонта. Компрессор находился на улице. Рабочие заметили пропажу, когда вылезли наружу.
Вскоре нашлись свидетели, которые видели мужчину с компрессором в руках. Он шел в соседний квартал.
Полиция отправилась за ним.
«В каждом следующем дворе им удавалось встретить людей, которые видели злоумышленника. Так сотрудники полиции преследовали его, с каждым разом приближая неизбежную встречу», — говорится в сообщении.
Оперативники задержали мужчину спустя час после начала преследования.
Выяснилось, что к краже причастен 45-летний рязанец. Его уже привлекали у уголовной ответственности за кражу.
В момент кражи компрессора мужчина был пьян.
Полиция установила, что рязанец решил внезапно забрать оборудование, когда увидел, что рядом никого нет. Он отсоединил компрессор от электрической сети и унес, но не успел донести до дома.
Похищенное изъяли.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьТрое жителей Мурома украли больше полутонны деталей железнодорожных путей
|
cледующая новость →В Шлаковом отключили холодную воду. Адреса
Знакомимся с кандидатами!