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11:10, 9 августа 2019 299
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Пьяный рязанец украл компрессор у рабочих

Пьяный рязанец украл компрессор у рабочих

В одном из домов на Московском шоссе раскрыли кражу электрического компрессора. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В полицию обратился руководитель управляющей компании, которая обслуживает ряд домов на Московском шоссе.

Он получил сообщение от бригады ремонтников, которые сообщили, что у них пропал электрический компрессор.

Выяснилось, что рабочие подключили прибор и забрались в подвал, чтобы подготовить место для ремонта. Компрессор находился на улице. Рабочие заметили пропажу, когда вылезли наружу.

Вскоре нашлись свидетели, которые видели мужчину с компрессором в руках. Он шел в соседний квартал.

Полиция отправилась за ним.

«В каждом следующем дворе им удавалось встретить людей, которые видели злоумышленника. Так сотрудники полиции преследовали его, с каждым разом приближая неизбежную встречу», — говорится в сообщении.

Оперативники задержали мужчину спустя час после начала преследования.

Выяснилось, что к краже причастен 45-летний рязанец. Его уже привлекали у уголовной ответственности за кражу.

В момент кражи компрессора мужчина был пьян.

Полиция установила, что рязанец решил внезапно забрать оборудование, когда увидел, что рядом никого нет. Он отсоединил компрессор от электрической сети и унес, но не успел донести до дома.

Похищенное изъяли.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.


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