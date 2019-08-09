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11:54, 9 августа 2019 167
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«Ростелеком» обеспечил цифровыми услугами стадион «Динамо»

«Ростелеком» обеспечил цифровыми услугами стадион «Динамо»

По итогам открытого тендера «Ростелеком» стал оператором оказания комплексных телекоммуникационных услуг акционерному обществу «УК «Динамо» на ближайшие три года. Объект предоставления услуг — «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина».

По договору национальный провайдер предоставляет выделенный интернет-канал для корпоративной связи с пропускной способностью до 10 Гбит/с, телефонную связь и цифровое телевидение.

Кроме того, для бесперебойного оказания услуг во время проведения мероприятий на стадионе зарезервированы два канала связи.

Компания также подключила инфраструктуру заказчика к Единой системе оперативно-диспетчерского управления города Москвы (ЕСДОУ) для повышения обеспечения безопасности. Система видеонаблюдения за внешним периметром стадиона включает более 400 видеокамер, установленных в спортивно-развлекательном комплексе, и по защищенному каналу передает данные в государственную информационную систему «Единый Центр Хранения и обработки Данных» (ЕЦХД) Москвы.

Кроме того, «Ростелеком» обеспечил сопряжение систем оповещения стадиона с Региональной автоматизированной системой централизованного оповещения (РАСЦО).

«У «Ростелекома» крупнейшая магистральная сеть в стране. Мы накопили богатейший опыт телекоммуникационной поддержки спортивных мероприятий любого масштаба. Компания гарантирует надежность на уровне мировых стандартов, обеспечивает высокую пропускную способность и минимальные сроки подключения. Для решения бизнес-задач мы предлагаем заказчикам современные цифровые решения: защиту от DDoS-атак, развертывание Wi-Fi-сетей с авторизацией и выделение адресного пространства», — прокомментировал Дмитрий Угнивенко, директор департамента продаж корпоративным и государственным заказчикам МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком».

«Услуга «Интернет» для бизнеса от «Ростелекома» — это доступ в сеть на высокой скорости, подключение в любом регионе России, гибкие тарифные планы, круглосуточная линия технической поддержки, а также возможность использования современных цифровых сервисов: видеонаблюдения, видеотрансляции и облачных технологий», — отметили в пресс-службе компании.

Подробности и условия оказания услуг можно найти на сайте компании или в офисах продаж и обслуживания клиентов.


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