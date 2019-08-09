«Ростелеком» обеспечил цифровыми услугами стадион «Динамо»

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По итогам открытого тендера «Ростелеком» стал оператором оказания комплексных телекоммуникационных услуг акционерному обществу «УК «Динамо» на ближайшие три года. Объект предоставления услуг — «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина».
По договору национальный провайдер предоставляет выделенный интернет-канал для корпоративной связи с пропускной способностью до 10 Гбит/с, телефонную связь и цифровое телевидение.
Кроме того, для бесперебойного оказания услуг во время проведения мероприятий на стадионе зарезервированы два канала связи.
Компания также подключила инфраструктуру заказчика к Единой системе оперативно-диспетчерского управления города Москвы (ЕСДОУ) для повышения обеспечения безопасности. Система видеонаблюдения за внешним периметром стадиона включает более 400 видеокамер, установленных в спортивно-развлекательном комплексе, и по защищенному каналу передает данные в государственную информационную систему «Единый Центр Хранения и обработки Данных» (ЕЦХД) Москвы.
Кроме того, «Ростелеком» обеспечил сопряжение систем оповещения стадиона с Региональной автоматизированной системой централизованного оповещения (РАСЦО).
«У «Ростелекома» крупнейшая магистральная сеть в стране. Мы накопили богатейший опыт телекоммуникационной поддержки спортивных мероприятий любого масштаба. Компания гарантирует надежность на уровне мировых стандартов, обеспечивает высокую пропускную способность и минимальные сроки подключения. Для решения бизнес-задач мы предлагаем заказчикам современные цифровые решения: защиту от DDoS-атак, развертывание Wi-Fi-сетей с авторизацией и выделение адресного пространства», — прокомментировал Дмитрий Угнивенко, директор департамента продаж корпоративным и государственным заказчикам МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком».
«Услуга «Интернет» для бизнеса от «Ростелекома» — это доступ в сеть на высокой скорости, подключение в любом регионе России, гибкие тарифные планы, круглосуточная линия технической поддержки, а также возможность использования современных цифровых сервисов: видеонаблюдения, видеотрансляции и облачных технологий», — отметили в пресс-службе компании.
Подробности и условия оказания услуг можно найти на сайте компании или в офисах продаж и обслуживания клиентов.
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