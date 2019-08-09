Рабочего из Рыбновского района осудили за убийство нанимателя и поджог его дома

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В Рязанской области осудили 33-летнего гражданина Армении. Об этом сообщил сайт региональной прокуратуры.
В мае 2017 года мужчина трудился на производственной базе в Рыбновском районе. Для поездки на родину ему требовались деньги, которые он решил попросить у своего работодателя. Однако тот отказал.
В июне этого же года злоумышленник проник в дом нанимателя, напал на него и столкнул со второго этажа на лестницу. От полученных травм потерпевший скончался на месте. Открыть ящик с деньгами рабочий не смог, поэтому он забрал лежащие на столе восемь тысяч рублей, облил труп и предметы в комнате жидкостью,
Мужчину признали виновным и приговорили к 17 годам исправительной колонии строгого режима.
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На интерактивной площадке цифрового провайдера гостей ждала фотозона и развлечения для детей, а также демозона сервисов решения «Умный дом».