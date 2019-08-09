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Пронский мужской монастырь стал памятником археологии. Соответствующий приказ опубликовали в среду, 8 августа, на сайте региональной госинспекции по охране ОКН.
Также в список выявленных объектов археологического наследия внесли некрополь села Ялтуново в Рязанском районе.
Напомним, Спасо-Преображенский Пронский мужской монастырь открылся в 2013 на месте Спасской пустыни.
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