Прокуратура нашла нарушения в работе водозабора под Рязанью

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Прокуратура проверила работу водозаборного сооружения в селе Высокое Рыбновского районе. Об этом сообщил
Выяснилось, что на водозаборном сооружении в Высоком отсутствуют ограждение первого пояса, дорожки с твердым покрытием, крышка подземного люка, проем люка закрыт досками и засыпан сухой растительностью, а помещение, в котором находится скважина, открыто, и в него был свободен доступ.
Также на территории первого пояса растут высокоствольные деревья, что не допускается.
В связи с нарушениями прокуратура района направила в Рыбновский районный суд иск с требованием ООО «Водоканал» устранить нарушения.
Помимо этого, выяснилось, что при реконструкции водопроводной сети «Водоканал» ремонтировал водозаборный узел в поселке Ветзоотехника Рыбновского района и построил там водопроводную сеть на сумму 6 млн 963 тысячи 330 рублей.
При этом установили, что питьевая вода по содержанию железа превысила допустимый уровень концентрации.
Прокуратура направила иск с требованиями к «Водоканалу» привести состав питьевой в норму.
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