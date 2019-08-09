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14:44, 9 августа 2019 197
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Полиция закончила расследование кражи из квартиры рязанского пенсионера

Полиция закончила расследование кражи из квартиры рязанского пенсионера

Рязанские полицейские закончили расследование уголовного дела, которое возбудили в отношении рязанца, обокравшего пенсионера. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В мае этого года пожилой человек позвонил в полицию и сообщил, что из его дома пропали 75 тысяч рублей, которые он хранил под подушкой на постели.

Полиция выехала на место происшествия и опросила пенсионера. Выяснилось, что днем к нему в квартиру постучался незнакомец, который предложил купить сигнализатор загазованности бытовым газом.

Рязанец согласился, зашел в спальню, достал из-под подушки кошелек с деньгами, отсчитал необходимую для покупки сигнализатора сумму, а остальное вернул на место.

Потом пожилой мужчина прошел на кухню и отдал деньги незнакомцу.

Полиция предположила, что продавец мог подсмотреть, как хозяин доставал деньги и после этого злоумышленник воспользовался возможностью и незаметно проник в спальню.

Оперативники опросили местных жителей и установили приметы «продавца», а затем разыскали его. Им оказался 24-летний житель соседнего региона, который недавно поселился в Рязани.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Материалы по делу направили в суд.


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