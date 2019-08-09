Под Рязанью стартовала летная программа «Авиадартса-2019»

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Под Рязань проходит международный конкурс «Авиадартс-2019». В Дягилеве стартовала летная программа.
Летчики истребительной, штурмовой, бомбардировочной и армейской авиации отработали задачи навигации, воздушной разведки и техники пилотирования в составе штатных пар.
Летное шоу «Авиамикс» пройдет на полигоне в Дубровичах в субботу, 10 августа. Начало в 10:00, вход свободный. Программу соревнований можно посмотреть здесь.
Для посетителей организуют
Фото Евгения Пронина
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Знакомимся с кандидатами!