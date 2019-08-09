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12:55, 9 августа 2019 314
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Общежития на площади Мира отремонтируют в два этапа

Общежития на площади Мира отремонтируют в два этапа

Общежития на площади Мира отремонтируют в два этапа. Об этом сообщил интернет-портал «Липецк-медиа».

В апреле 2019 года специалисты Фонда капитального ремонта зафиксировали частичное обрушение стен общежитий, расположенных по адресам: площадь Мира, 1 и площадь Мира, 1 «а». Общежития построили в 1966 году, в них проживает около трехсот семей.

Подрядную организацию на ремонт дома 1 «а» уже определили. В ближайшее время определится подрядная организация и на соседнее общежитие.

Стоимость работ по капитальному ремонту каждого общежития составляет 19,5 миллионов рублей.

Первый этап пройдет в этом году. Во время этой стадии восстановят наружные стены и укреплят их. Позже проведут работы по гидроизоляции.

В 2020 году фасады общежитий утеплят и проведут отделку металлокассетами по технологии «вентилируемый фасад».


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