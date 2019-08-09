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Обнинские активисты бесплатно уберутся в квартирах ветеранов. Об этом сообщил сайт администрации города.
«Чисто от души» — это акция по уборке квартир, в которых проживают ветераны Великой Отечественной войны и люди с ограниченными возможностями здоровья.
Партнером проекта стала одна из клининговых компаний.
Для обеспечения безопасности акции клининговая компания предоставит в ОМВД сведения о сотрудниках, осуществляющих уборку.
С каждым из них проведут предварительную встречу.
Желающим подать заявку на уборку квартиры необходимо обратиться по телефону: 39 6-18-11.
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