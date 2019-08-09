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На выходных в Тамбовской области ожидаются грозы и град. Об этом сообщил
В субботу, 10 августа, будет облачно с прояснениями. Ожидаются небольшие, в отдельных районах умеренные дожди. Днем местами грозы и град.
Ветер западный до 17 метров в секунду. Температура воздуха ночью 11-16 градусов, днем 19-24 градусов.
Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба.
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