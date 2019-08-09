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На улице Володарской открыли новую детскую площадку. Об этом сообщил интернет-портал «
В течение 2018 года в адрес общественной префектуры «Центральная» поступали обращения от жителей дома №2 по улице Володарского и домов 4 и 6 по улице Куйбышева по вопросу установки детской площадки. Эти дома образуют общий двор, в котором не было места для отдыха детей.
Префектура приняла решение участвовать в конкурсе общественных инициатив. По итогам она получила денежный грант на покупку оборудования детской игровой площадки в размере 50 тысяч рублей.
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На интерактивной площадке цифрового провайдера гостей ждала фотозона и развлечения для детей, а также демозона сервисов решения «Умный дом».