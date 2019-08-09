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На улице Октябрьской упал столб. Фото с места происшествия появилось в Telegram в пятницу, 9 августа.
Инцидент произошел у дома №65.
В мэрии прокомментировали, что на месте уже работают рабочие.
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