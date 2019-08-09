Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:37, 9 августа 2019 392
 0    0

На улице Есенина столкнулись маршрутка и троллейбус

На улице Есенина столкнулись маршрутка и троллейбус

На улице Есенина столкнулись маршрутка и троллейбус. Фото с места происшествия опубликовано «ВКонтакте».

ДТП произошло около остановки общественного транспорта у перекрестка с улицей Грибоедова.

По информации сервиса «Яндекс. Пробки» на месте образовалась небольшая пробка от пересечения с улицей Затинной.

Фото Ольги Володиной


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
6 дней назад
Уморительная восьмерка. На пост мэра Рязани претендуют сразу несколько занятных персонажей

Уморительная восьмерка. На пост мэра Рязани претендуют сразу несколько занятных персонажей 1

Знакомимся с кандидатами!

Популярное
Комментируемое
Новое
9:39, 28 июля 2019 19 337
«Лада» начала продажи «русского гелика» за 1,2 миллиона рублей 1
11:06, 1 августа 2019 15 464
Из-за заминированного автовокзала по Московскому шоссе перекрыли движение 3
10:02, 28 июля 2019 15 405
В Песочне мужчина с ножом напал на людей в лифте
9:24, 7 августа 2019 15 021
Опубликовано видео с погибшими в аварии с микроавтобусом в Рязанской области
8:55, 7 августа 2019 14 788
На вокзале «Рязань-1» горел вагон 1
Все новости
Голосования

Кто станет мэром Рязани?

Окончание опроса: 26.08.2019
Архив голосований
Форум