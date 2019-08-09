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В разделе маршрута олимпийского огня на сайте Олимпиады-2020 Южные Курилы обозначили территорией Японии. Острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи отнесли к префектуре Хоккайдо, передает
Как заявила депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова, Международный олимпийский комитет (МОК) может сделать замечание по этому поводу. Она добавила, что организации не нужен скандал.
По ее словам, уже высказываются идеи бойкотировать Олимпиаду.
Отметим, что после войны все Курильские острова были включены в состав СССР, однако принадлежность островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы островов Хабомаи оспаривается Японией.
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