Московские парки закрыли для посетителей из-за непогоды

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В Москве парки закрыли для посетителей из-за непогоды. Об этом передает
Ранее столичная пресс-служба МЧС сообщила, что в пятницу в Москве ожидаются интенсивные осадки. До вечера 9 августа порывы ветра могут достигать 23 метров в секунду.
Из-за непогоды в Москве закрыли парки и места отдыха.
Решение о дальнейшей работе учреждений будут принимать, исходя из погодных условий.
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