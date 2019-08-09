Младенца, которого родители выбросили в мусорный бак в Липецкой области, вернули отцу

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В пятницу, 2 августа, девочку, которую нашли на улице накануне Нового года, передали ее родному отцу на воспитание. Об этом сообщило издание «
Ни сам студент, ни его близкие комментировать ситуацию не желают.
Напомним, что в декабре прошлого года правоохранительные органы сообщили о том, что в районе улицы Дарвина, 14, у мусорных контейнеров студент на земле нашел младенца, завернутого в тряпки. Позже выяснилось, что этот студент и является биологическим отцом новорожденной.
Сначала ребенок находился в областной больнице, затем малютку передали в Дом ребенка.
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