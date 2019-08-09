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13:36, 9 августа 2019 102
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Младенца, которого родители выбросили в мусорный бак в Липецкой области, вернули отцу

Младенца, которого родители выбросили в мусорный бак в Липецкой области, вернули отцу

В пятницу, 2 августа, девочку, которую нашли на улице накануне Нового года, передали ее родному отцу на воспитание. Об этом сообщило издание «Новости Калуги».

Ни сам студент, ни его близкие комментировать ситуацию не желают.

Напомним, что в декабре прошлого года правоохранительные органы сообщили о том, что в районе улицы Дарвина, 14, у мусорных контейнеров студент на земле нашел младенца, завернутого в тряпки. Позже выяснилось, что этот студент и является биологическим отцом новорожденной.

Сначала ребенок находился в областной больнице, затем малютку передали в Дом ребенка.


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