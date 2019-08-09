Минкультуры предложило запретить зрителям проход в кино со своей едой

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Минкультуры предложило запретить проносить на сеансы еду и напитки, купленные не в кинотеатре. Об этом сообщил «
Как отметили представители киносетей, еда, которую зрители приносят с собой, приводит к падению доходов.
Также ведомство предложило запретить проносить в кинозал оружие, наркотики, взрывчатку и прочие опасные предметы.
В проекте поправок прописан запрет на фото- и видеосъемку в кинозале.
Запрет на пронос еды уже прокомментировали в Госдуме. Первый зампред думского комитета по культуре Елена Драпеко считает такую идею спорной. При этом депутат отметила, что поддерживает запрет на алкоголь в кинозалах.
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