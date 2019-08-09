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9:50, 9 августа 2019 240
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Лишенная «прав» рязанка решила подвезти нового знакомого и врезалась в столб

Лишенная «прав» рязанка решила подвезти нового знакомого и врезалась в столб

Жительница Рязанской области села за руль, несмотря на то, что ранее ее лишили «прав». Об этом сообщила пресс-служба Спасского райсуда.

Известно, что в мае 2019 года женщина приехала в село, где познакомилась с местным жителем. Выпив, она решила подвезти мужчину на машине, но по дороге не справилась с управлением, выехала на обочину и врезалась в столб.

В отношении нарушительницы возбудили уголовное дело по статье 264.1 УК РФ. Ее признали виновной и приговорили к 100 часам обязательных работ, а также лишили «прав» на три года.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.


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