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Липчан предупредили о сильном ветре и грозах. Прогноз опубликован на
В пятницу, 9 августа, по данным Росгидрометцентра, ожидается облачная погода с прояснениями.
Ночью и днем небольшие, местами умеренные дожди, местами грозы.
Ветер западный 11 — 16 метров в секунду, местами порывы до 21 метра в секунду. Температура ночью 13 — 18 градусов, днем 22 — 27 градусов.
Давление — 743 миллиметра ртутного столба.
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