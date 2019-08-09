Куда пойти в выходные? Афиша RZN.info на 10-11 августа

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В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.
В поселке Шилово 11 августа состоится историко-фольклорный фестиваль «
В театре кукол пройдут детские спектакли «
А на веранде «ЦПКиО» 11 августа в рамках проекта «Воскресный вечер в парке» состоится концерт «
Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «
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На интерактивной площадке цифрового провайдера гостей ждала фотозона и развлечения для детей, а также демозона сервисов решения «Умный дом».