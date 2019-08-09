Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

16:48, 9 августа 2019 169
 0    0

Куда пойти в выходные? Афиша RZN.info на 10-11 августа

Куда пойти в выходные? Афиша RZN.info на 10-11 августа

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В поселке Шилово 11 августа состоится историко-фольклорный фестиваль «Слава Добрыни». В Фотодоме имени Евгения Каширина 11 августа состоится творческий вечер «Рязанимация», посвященный памяти поэта-полиглота Вилли Мельникова с участием музыкантов Александра Гурьянова и Максима Ляшко, где будет представлен альбом проекта «За язык».

В театре кукол пройдут детские спектакли «Бука» и «Теремок». На Лыбедском бульваре в рамках проекта «Арт-субботник» 10 августа состоится концерт «Квартирник на бульваре».

А на веранде «ЦПКиО» 11 августа в рамках проекта «Воскресный вечер в парке» состоится концерт «Спорт и мы».

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
3 дня назад
«Ростелеком» поздравил Рязань с Днем города

«Ростелеком» поздравил Рязань с Днем города

На интерактивной площадке цифрового провайдера гостей ждала фотозона и развлечения для детей, а также демозона сервисов решения «Умный дом».

Популярное
Комментируемое
Новое
9:39, 28 июля 2019 19 387
«Лада» начала продажи «русского гелика» за 1,2 миллиона рублей 1
11:06, 1 августа 2019 15 488
Из-за заминированного автовокзала по Московскому шоссе перекрыли движение 3
10:02, 28 июля 2019 15 426
В Песочне мужчина с ножом напал на людей в лифте
9:24, 7 августа 2019 15 183
Опубликовано видео с погибшими в аварии с микроавтобусом в Рязанской области
8:55, 7 августа 2019 15 149
На вокзале «Рязань-1» горел вагон 1
Все новости
Голосования

Кто станет мэром Рязани?

Окончание опроса: 26.08.2019
Архив голосований
Форум