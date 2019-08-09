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Калужанку приговорили к девяти годам тюрьмы за убийство сожителя. Об этом сообщил
31-летняя женщина, во время бытовой ссоры, нанесла ножевое ранение своему сожителю, которого доставили в больницу. Впоследствии мужчина скончался.
Суд принял решение на основании вердикта присяжных. Женщина отбудет наказание в исправительной колонии строгого режима.
Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).
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