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10:24, 9 августа 2019 141
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Калужанку приговорили к девяти годам тюрьмы за убийство сожителя

Калужанку приговорили к девяти годам тюрьмы за убийство сожителя

Калужанку приговорили к девяти годам тюрьмы за убийство сожителя. Об этом сообщил сайт регионального СУ СКР.

31-летняя женщина, во время бытовой ссоры, нанесла ножевое ранение своему сожителю, которого доставили в больницу. Впоследствии мужчина скончался.

Суд принял решение на основании вердикта присяжных. Женщина отбудет наказание в исправительной колонии строгого режима.

Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).


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