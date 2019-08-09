Из Рязани выдворили четверых иностранцев

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В четверг, 8 августа, из Рязани выдворили двоих граждан Узбекистана и двоих граждан Таджикистана. Они находились на территории страны незаконно, сообщила
Билеты до Ташкента и Душанбе иностранцам купили за счет работодателей и родственников.
Отмечается, что нарушителям запретили выезд в Россию на пять лет.
В пресс-службе также рассказала, что за первое полугодие 2019 года приставы выдворили 88 иностранцев, подавляющее число которых — граждане Узбекистана.
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