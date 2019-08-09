Гроза и ветер. Прогноз погоды в Рязанской области на субботу

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В субботу, 10 августа, в Рязанской области ожидается гроза. Прогноз погоды опубликовали на
По данным синоптиков, будет облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь, в западных районах без осадков. Днем небольшой дождь, местами гроза.
Ветер западный, северо-западный, 6-11 метров в секунду, местами порывы 12-17 метров в секунду.
Температура воздуха ночью +10, +15 градусов, днем +14, +19 градусов.
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