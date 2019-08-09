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14:14, 9 августа 2019 460
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Гроза и ветер. Прогноз погоды в Рязанской области на субботу

Гроза и ветер. Прогноз погоды в Рязанской области на субботу

В субботу, 10 августа, в Рязанской области ожидается гроза. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

По данным синоптиков, будет облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь, в западных районах без осадков. Днем небольшой дождь, местами гроза.

Ветер западный, северо-западный, 6-11 метров в секунду, местами порывы 12-17 метров в секунду.

Температура воздуха ночью +10, +15 градусов, днем +14, +19 градусов.


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