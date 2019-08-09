Фомин назвал строительство локомотивом региональной экономики

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Председатель облдумы Аркадий Фомин поздравил рязанцев с Днем строителя. Он пожелал им крепкого здоровья, семейного благополучия и реализации всех профессиональных планов.
«Строительная отрасль по праву является локомотивом региональной экономики. Благодаря богатейшим традициям, внедрению передовых технологий и современных материалов обеспечивается прорывное развитие не только строительной, но и смежных отраслей», — отметил спикер облдумы.
По его словам, накопленный опыт, профессионализм, преданность делу, надежность и высокое качество работы позволят строителям Рязанской области добиваться поставленных целей и в полной мере раскрывать производственный потенциал.
«В регионе возводятся объекты инфраструктуры, строятся школы и медицинские учреждения, поступательно решаются задачи улучшения жилищных условий граждан, — отметил Фомин. — Особая благодарность в этот день ветеранам отрасли, заслуженным и почетным строителям, людям, на которых сегодня равняется молодое поколение».
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