Экс-президента Киргизии поместили в СИЗО

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Фото: Ru.wikipedia.org
Экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева поместили в СИЗО Госкомитета Нацбезопасности до 26 августа. Об этом передает
Ранее экс-президента
При задержании произошло столкновение сторонников политика и спецназа. В результате погиб один боец.
Впоследствии Атамбаев сдался.
Алмазбек Атамбаев возглавлял Киргизию с 2011 по 2017 год. Его подозревают в коррупции, освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева по поддельным медсправкам и другим преступлениям.
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