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8:30, 9 августа 2019 277
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Экс-президента Киргизии поместили в СИЗО

Экс-президента Киргизии поместили в СИЗО

Фото: Ru.wikipedia.org

Экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева поместили в СИЗО Госкомитета Нацбезопасности до 26 августа. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на адвоката Сергея Слесарева.

Ранее экс-президента задержали в его резиденции в Кой-Таше.

При задержании произошло столкновение сторонников политика и спецназа. В результате погиб один боец.

Впоследствии Атамбаев сдался.

Алмазбек Атамбаев возглавлял Киргизию с 2011 по 2017 год. Его подозревают в коррупции, освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева по поддельным медсправкам и другим преступлениям.


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